Janni Kusmagk (30) gibt einen ehrlichen Einblick in ihre dritte Schwangerschaft. Gemeinsam mit ihrem Mann Peer Kusmagk (46) erwartet die Reise-Influencerin nach Sohnemann Emil-Ocean (4) und Töchterchen Yoko (2) ihr drittes Kind. Schon in rund einem Monat ist es so weit! Und auch wenn die einstige Profisurferin sich riesig auf den Familienzuwachs freut, fordert die Schwangerschaft natürlich auch ihren Tribut: Nun erzählt Janni ganz offen, welche Symptome sie kurz vor der Geburt plagen.

Zu einem hübschen neuen Babybauchfoto auf Instagram schreibt die Vollblutmama: "Seit drei Wochen habe ich nun fast täglich Vorwehen. Schlafen wird immer schwieriger, da ich bei jedem Mal Drehen im Bett gefühlt einen ganzen Umzug aus Kissen mache." Weiter schildert Janni: "Mein Rücken schmerzt vermehrt und ich weiß nun, dass das, was immer wehtut, sich Ischiasnerv nennt..."

"Doch mein größter Feind ist definitiv mein Kopf", erklärt die 30-Jährige weiter. "Damit meine ich nicht, dass ich Kopfschmerzen habe – sondern das ständige Battle zwischen Bewusstsein [...] und Unterbewusstsein." Was sie damit meint? Janni falle es aktuell sehr schwer, ihre Gedanken zu steuern, geschweige denn abzuschalten.

Instagram / thehappytribe Janni und Peer Kusmagk

Instagram / thehappytribe Peer und Janni Kusmagk mit Emil-Ocean und Yoko im August 2021

Instagram / thehappytribe Janni Kusmagk schwanger mit ihrem dritten Kind

