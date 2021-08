Janni Kusmagk (30) plaudert Details rund um ihren Mama-Body aus! Gemeinsam mit ihrem Mann Peer Kusmagk (46) erwartet die einstige Profi-Surferin nach Sohnemann Emil-Ocean (4) und Töchterchen Yoko (2) aktuell ihr drittes Kind. In den vergangenen Monaten versorgte sie ihre neugierige Social-Media-Community fleißig mit Updates aus ihrer Schwangerschaft. Der jüngste Fact ist nun besonders interessant: Janni verrät, wie viele Babypfunde sie bisher zugenommen hat.

In ihrer Instagram-Story nahm sie ihre Follower jetzt mit zum Kontrolltermin beim Frauenarzt. Dort durfte die Dreifachmama in spe die Herztöne ihres Babys hören – und erfuhr außerdem: "Ich bin nun in der Woche 36. Mein Bauchumfang ist jetzt 103 Zentimeter. Ich wiege 72 Kilogramm, mit 58 Kilogramm bin ich gestartet." Somit hat Janni bisher 14 Kilo zugenommen. Doch die Reise-Influencerin umarmt jedes Pfund...

Auch wenn bis zum geplanten Geburtstermin noch rund ein Monat Zeit ist: Janni und Peer sind bestens vorbereitet! Die Kliniktasche ist bereits gepackt – und die Löwenmama hatte sogar schon erste Wehen: "Ich versuche die einfach gut zu veratmen und schon als Übung dafür zu nehmen, wenn es dann irgendwann losgeht", erklärte sie in ihrer Instagram-Story.

Instagram / thehappytribe Janni Kusmagk im August 2021

Instagram / thehappytribe Janni Kusmagk im Juli 2021

Instagram / thehappytribe Janni Kusmagk schwanger mit ihrem dritten Kind

