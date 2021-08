Kim Gloss' (28) Hochzeitscontent ist noch nicht zu Ende. In den vergangenen drei Tagen zelebrierten die Sängerin und ihr Mann Alexander Beliaikin ausgiebig ihre Trauung – erst standesamtlich, dann kirchlich und zu guter Letzt gab es am Samstag noch einen Hangover-Brunch zum Ausklingen der Feierlichkeiten. Am heutigen Sonntag schmeißt sich Kim nun erneut in ihr Brautkleid – für ein aufwendiges Fotoshooting mitten in Rom.

In ihrer Instagram-Story ist Kim schon um fünf Uhr morgens am Schminktisch zu sehen, wie sie sich für das Hochzeitsshooting zurechtmacht. Für die Fotos zieht die Brünette natürlich noch einmal ihr Kleid von der großen Feier am Freitag an. Schon um sechs Uhr befinden sich die Berlinerin und ihr Mann Sascha unmittelbar vor dem berühmten Trevi-Brunnen in der römischen Innenstadt – dort scheint das Shooting stattzufinden.

Das Ehepaar macht sich in den frühen Morgenstunden auf den Weg zu seiner Location, weil um diese Zeit die wenigsten Menschen ins Bild laufen könnten. Gerade am Trevi-Brunnen finden sich im Hochsommer tausende von Touristen ein.

