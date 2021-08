Wagt Julian Dannemann (28) bald das nächste Flirtshow-Abenteuer? Bei Die Bachelorette hatte der Trader alle Chancen, das Herz von Maxime Herbord (26) zu erobern. Die Halbniederländerin schien sichtlich begeistert von ihm und Julian wurde von seinen Konkurrenten längst als absoluter Favorit gehandelt. Allerdings fühlte sich der Hamburger in der Villa gar nicht wohl und langweilte sich total. Weil er sich am Ende selbst kaum noch wiedererkannte, verließ er das Format auf eigenen Wunsch. Hat Julian nach der Liebespleite vor, erneut sein Glück im TV zu suchen? Das verriet er Promiflash.

"Ich habe momentan nicht das Verlangen und den Kopf, um weiter im TV nach einer passenden Frau für mich zu suchen", stellte der 28-Jährige gegenüber Promiflash klar. Demnach müssen seine Fans in Zukunft in jeglichen Datingformaten auf Julian verzichten. Allerdings hatte der im Verlauf der Show sowieso vermutet, dass seine Traumfrau vielleicht abseits der Fernsehwelt auf ihn warten könnte. "Das ist so eine Situation, wo ich mir denke: Warum tut man sich das an?", meinte er – immerhin gebe es auch "draußen" jede Menge geeigneter Damen.

Obwohl Julian "Die Bachelorette" mit seinem Exit abgeschlossen hat, lässt ihn das Thema auch nach der Show nicht los. Immerhin hatte sein Abgang bei Maxime zum absoluten Gefühlschaos geführt. Mit diesen Szenen wurde der Norddeutsche aber erst später konfrontiert. "Das ist krass. Wenn ich sehe, dass sie extrem verletzt ist, was ich nie so gedacht hätte. Ich bin ein bisschen sprachlos", zeigte er sich geschockt.

