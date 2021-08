Hat sich hier etwa die grausame Tat ereignet? Der Fall von Madeleine McCann hält die Welt nach wie vor in Atem und wurde sogar in einer Netflix-Dokumentation vor zwei Jahren erneut aufgerollt. Das damals dreijährige britische Mädchen wurde 2007 entführt und seitdem fehlt von der Kleinen jede Spur. Obwohl es einen Tatverdächtigen gibt, bleibt der Fall bislang ungelöst. Nun tauchten Bilder aus dem Hause des Verdächtigen auf, die Schreckliches erahnen lassen.

Beim mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen Deutschen, der zum Zeitpunkt von Maddies Verschwinden unweit der Ferienanlage gelebt hatte, in der sie damals zuletzt gesehen wurde. Bilder aus dem Hause des Verdächtigen in der Nähe von Braunschweig zeigen, dass er einen geheimen Bunker unter das Gebäude gebaut hat. Außerdem wirken die Räume ungemütlich und unbewohnt, von außen ist das Haus von Pflanzen überwuchert. Die Aufnahmen werfen erneut viele Fragen auf – hat er das Kind etwa hier festgehalten?

Der Tatverdächtigen sitzt aktuell eine Haftstrafe wegen Vergewaltigung ab. In Bezug auf Maddie sind die Ermittlungen zu dem Verdacht zwar noch nicht abgeschlossen, die Staatsanwaltschaft Braunschweig geht aber davon aus, dass sie das Mädchen nicht mehr lebend finden werden. Zwar seien schon Handydaten des Verdächtigen am Tag von Maddies Verschwinden in Praia de Luz ermittelt worden, es brauche aber noch weitere Belege, um eine eindeutige Tat und die Schuld nachzuweisen oder auszuschließen.

