Sofia Richie (23) darf sich über niedliche Geburtstagsposts von ihrer Familie freuen! Eigentlich lässt die Tochter von Lionel Richie (72) ihre fast sieben Millionen Follower selbst mit regelmäßigen Beiträgen an ihren Leben teilhaben. Nun bekamen ihre Fans aber besonders private Aufnahmen von ihr zu sehen: Zu Sofias 23. Geburtstag kramten ihre Liebsten in der Fotokiste und veröffentlichten alte Aufnahmen des Models auf Social Media.

Sofias Schwester Nicole Richie (39) postete auf Instagram gleich einen ganzen Schwung an privaten Aufnahmen. Neben aktuelleren Bildern befinden sich darunter auch Fotos, die kurz nach Sofias Geburt entstanden sind. "Ich liebe dich seit dem ersten Tag. Happy Birthday", schrieb die 39-Jährige dazu. Auch Nicoles Ehemann Joel Madden (42) veröffentlichte gemeinsame Pics mit seiner Schwägerin und bezeichnete sie sogar als "kleine Schwester".

Auch Papa Lionel denkt wohl noch häufig an die Zeit zurück, als die Beauty noch Windeln trug. Zu mehreren Kinderfotos von ihr widmete der Sänger seiner Tochter diese liebevollen Zeilen: "Es ist so schwer für mich zu realisieren, dass du 23 Jahre alt bist! Happy Birthday, kleiner Vogel. Ich liebe dich so sehr."

Anzeige

Instagram / nicolerichie Lionel Richie mit seinen Kindern Nicole, Sofia und Miles

Anzeige

Instagram / joelmadden Joel Madden und Nicole Richie mit Sofia Richie

Anzeige

Instagram / lionelrichie Sofia Richie in jungen Jahren

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de