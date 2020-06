Was für eine süße Idee! Sofia (21) und ihre Schwester Nicole (38) geben ihrer Community gerne Einblicke in ihr Privatleben. Aber nicht nur von sich selbst posten die zwei Promi-Ladys regelmäßig Schnappschüsse, auch ihr Vater Lionel Richie (71) ist darauf zu sehen. Offenbar haben die zwei It-Girls einen guten Draht zu ihrem Papa. Nun zeigte Sofia, wie sie Lionel an seinem 71. Geburtstag überrascht hat.

In ihrer Instagram-Story postete Sofia zahlreiche Clips von dem Picknick, das sie für den Familienvater organisiert hat. In den Aufnahmen kann man den ganzen Nachmittag an sich vorüberziehen lassen: Lionel und Sofia lächeln fröhlich in die Kamera, und auch der Geburtstagskuchen ist zu sehen. Die 21-Jährige gab an, die Torte sogar selbst gebacken zu haben. Die Stimmung wirkt ausgelassen. Und nicht nur das, es tauchen auch etliche Fotos des Sängers aus seiner Vergangenheit auf. Es wirkt wie eine Hommage an ihn.

Auch seine Tochter Nicole lud viele Bilder von Lionel in ihrer Instagram-Story hoch. Das erste Pic kommentierte sie mit den zärtlichen Worten: "Ich liebe dich. Happy Birthday Daddy." Danach folgte eine wahre Zeitreise durch das Leben des "All Night Long"-Interpreten. Beim Picknick war sie anscheinend aber nicht dabei, zumindest tauchte sie nicht in der Story ihrer Schwester auf.

Anzeige

Instagram / sofiarichie Lionel Richie und seine Tochter Sofia Richie im Juni 2020

Anzeige

Instagram / sofiarichie Lionel Richie und seine Tochter Sofia Richie im Dezember 2018

Anzeige

Getty Images Lionel Ritchie mit seinen Kindern Nicole und Sofia 2018 in Hollywood



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de