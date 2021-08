Sophia Cordalis weiß schon jetzt ganz genau, was sie später einmal werden möchte. Am 20. August feierte die Tochter von Daniela Katzenberger (34) und Lucas Cordalis (54) ihren sechsten Geburtstag. Mittlerweile geht sie sogar schon in die zweite Klasse. Zwischen Hausaufgaben und Lernen hat das Mädchen sich offenbar schon viele Gedanken über seine Karriere gemacht. Denn Sophia hat schon ganz konkrete Vorstellungen, was ihren späteren Beruf betrifft.

In ihrer Instagram-Story teilte die Katze ein süßes Vater-Tochter-Gespräch. In der Sprachnachricht fragte Lucas Sophia, ob sie später einmal Tierärztin werden wolle, woraufhin die Schülerin klarstellte: "Nein, ich wollte Meerjungfrau werden." Den Vorschlag ihres Papas, auch beides sein zu können, fand Sophia (6) gar nicht mal so schlecht. Doch sie gab sich realistisch – ein Beruf reicht völlig aus: "Sonst ist mir das wirklich zu viel, sonst werde ich nervös", betonte die Sechsjährige.

Sophias aktuelle Vorliebe für Meerjungfrauen machte sich auch an ihrem Geburtstag bemerkbar. Von ihren Eltern bekam sie an ihrem großen Tag eine passende Thementorte überreicht. Aber egal ob sie später als Meerjungfrau oder Tierärztin durchstartet oder doch einen ganz anderen Beruf wählt – stolz sind Daniela und Lucas auf Sophia so oder so. Beide gratulierten ihrer Tochter mit liebevollen Worten im Netz.

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis mit seiner Tochter Sophia

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia an deren sechsten Geburtstag

