Daniela Katzenberger bekommt von Tochter Sophia Schminktipps

Sophia Cordalis (9), die Tochter von Realitystar Daniela Katzenberger (38) und Sänger Lucas Cordalis (57), tritt mit ihren gerade einmal neun Jahren in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter. Im Interview mit RTL führte sie stolz ihr Kinderzimmer auf Mallorca vor, in dem ein Schminktisch ihr Lieblingsplatz ist. Auf mehreren Schubladen sind dort Begriffe wie "Skincare" und "Lippenstift" sauber beschriftet, was ihre Begeisterung für Beauty-Themen unterstreicht. "In meinem Alter ist es sehr wichtig, wie man aussieht", erklärte Sophia und betonte, dass sich auch ihre Freundinnen gerne schminken. Trotzdem gibt es bei der Familie klare Regeln: Schminke darf nur gelegentlich verwendet werden – und niemals in der Schule.

Ihre Mutter Daniela zeigte sich beeindruckt über das Beauty-Wissen ihrer Tochter. "Sophia weiß Sachen, von denen habe ich in meinem Leben nie gehört", gab sie zu. Auch wenn Sophia schon Angebote von TV-Sendern bekommt, will Daniela sie vorerst aus der Öffentlichkeit heraushalten: "Lass sie zumindest mal 15 werden, dass sie weiß, was sie will." Kritische Stimmen, die sich vor allem als Folge auf einen früheren Red-Carpet-Auftritt ihrer Tochter meldeten, für den Sophia leicht geschminkt war, konterte Daniela gelassen. Sie erklärte, dass Sophia sich "abends um acht mit Papa ins Hotel verabschiedet" habe und rät Kritikern, sich zu entspannen.

Hinter den Kulissen macht sich Sophia bereits als kleine Stilikone einen Namen. Erst kürzlich erklärte sie ihrer Mutter voller Überzeugung, dass Skinny Jeans längst aus der Mode seien – eine klare Ansage, die Daniela zum Schmunzeln bringt. "Ich komme mir vor wie so ein Rentner", resümierte sie. Neben ihrer Freude an Mode und Make-up bewies Sophia auch bei einem früheren Benefiz-Event eine erstaunliche Souveränität, als sie anderen Stars und Sternchen auf dem roten Teppich die Show stahl. Offenbar hat die Tochter der "Katze" schon jetzt das Showbusiness im Blut – auch wenn sie vorerst nur in ihrem Kinderzimmer ihre Kreativität auslebt.

Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia, August 2024

