"Mutter des Jahres": Daniela Katzenberger trotzt Shitstorm

Daniela Katzenberger (38) sorgte jetzt an Ostern für Aufsehen: Die bekannte Blondine erlaubte ihrer Tochter Sophia Cordalis (9), sich während der Ferien künstliche Nägel aufzukleben. Im Netz hagelte es sofort Kritik – viele warfen ihr vor, als Mutter zu nachlässig mit dem Thema umzugehen. Doch Daniela ließ sich davon nicht beeindrucken – stattdessen tanzte sie, offenbar bester Laune, strahlend durch ihr Zuhause. In einem Instagram-Reel erklärte sie augenzwinkernd: "Ich, Daniela Katzenberger, Mutter des Jahres, die die Frechheit besitzt, während der Osterferien ihrer Tochter zu erlauben, dass sie sich Kunstfingernägelchen draufklebt. Shitstorm garantiert. Der Preis geht an mich", scherzte sie in dem Clip.

Die Reality-TV-Ikone ist für ihre humorvolle und entspannte Art im Umgang mit Online-Hate bekannt. Diesmal wählte sie einen besonders fröhlichen Weg, um auf die Kritik zu reagieren: Mit Musik, Tanz und einem breiten Grinsen zeigte sie ihren Followern, dass sie sich ihren Alltag nicht vermiesen lässt. Die Entscheidung, Sophia während der schulfreien Zeit solche Beauty-Experimente zu erlauben, hatte Daniela offen eingeräumt. Die Reaktionen der Netzgemeinde reichten von Unverständnis bis zu harscher Missbilligung. "Ein No-Go mit neun Jahren", schrieb ein Nutzer.

Dass Sophia von ihrer Mutter in Sachen Beauty jede Menge Freiheiten bekommt – wie Sophia selbst gegenüber RTL offen zugab – ist längst kein Geheimnis mehr. So hat Sophia bereits eine stattliche Sammlung an Make-up-Produkten, die sie allerdings nicht in der Schule verwenden darf. Daniela kennt den Trubel im Internet inzwischen nur zu gut. Vieles, was online für Aufregung sorgt, wird im Hause Katzenberger mit einer kräftigen Portion Humor und Selbstironie schnell zur Nebensache.

Anzeige Anzeige

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis, Daniela Katzenberger und Tochter Sophia im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis und Daniela Katzenberger

Anzeige Anzeige