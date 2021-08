Happy Birthday, Sophia Cordalis (6)! Vor genau sechs Jahren hat die Tochter von Reality-TV-Sternchen Daniela Katzenberger (34) und Schlagersänger Lucas Cordalis (54) das Licht der Welt erblickt. Inzwischen ist sie ein zauberhaftes kleines Mädchen, das ihre ganze Familie längst um den Finger gewickelt hat – und hier auch gerne mal den Ton angibt! Ihre Eltern könnten nicht stolzer auf sie sein: So süß gratuliert Papa Lucas seiner Prinzessin jetzt zum Geburtstag!

Via Instagram veröffentlichte der Musiker eine Reihe Throwback-Fotos mit seiner Tochter. Ein besonders süßes Bild hat Lucas außerdem nachgestellt: Links sieht man den Vater mit Baby Sophia auf dem Arm – rechts mit der heute Sechsjährigen. In der Bildunterschrift schreibt der 54-Jährige: "Seit sechs Jahren bist du in meinem Leben das Wichtigste und meine absolute Nummer eins! Alles Gute zum Geburtstag mein Schatz!"

Die Fans der Familie Katzenberger-Cordalis sind natürlich total begeistert von dem süßen Beitrag. Auch Sophias Tante Jennifer Frankhauser (28) schwärmt in den Kommentaren: "Einer der besten Papas, die es gibt!"

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis mit seiner Tochter Sophia

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis mit seiner Tochter Sophia

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis mit seiner Tochter Sophia

