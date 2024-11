Tochter enthüllt peinliches Geheimnis über Lucas Cordalis

Lucas Cordalis (57) wurde kürzlich in der Vox-Serie "Daniela Katzenberger" von seiner Tochter Sophia (9) auf charmante Weise bloßgestellt. Während die Familie mit ihrem neuesten Familienmitglied Coco, der Pudeldame, auf Mallorca eine neue Herausforderung meistert, brachte Sophia eine pikante Geschichte ans Licht. Während einer Diskussion über die Welpenerziehung und die Schwierigkeiten, einen Hund stubenrein zu bekommen, sagte Daniela (38) zu ihrem Mann: "Du hast es bis heute noch nicht gelernt." Daraufhin griff Sophia mit einem frechen Kommentar ein und verriet schmunzelnd: "Manchmal macht er ins Waschbecken." Diese Enthüllung sorgte für Gelächter bei Daniela und einen Moment der Verlegenheit für Lucas.

Seine Tochter feierte vor Kurzem ihr Red-Carpet-Debüt. Sophias pikante Aussage brachte den Schlagersänger kurz in Verlegenheit – woraufhin er dann doch ein wenig Licht ins Dunkel bringen wollte. Er erklärte, dass dies nur vorkomme, wenn es in Tour-Garderoben oder während des Urlaubs keine andere Möglichkeit gebe, da die Toilette in manchen Unterkünften fehle. Die Familie, die bekannt für ihren offenen Umgang mit dem Alltäglichen ist, meisterte diese kleine Krise dank ihres ausgeprägten Sinns für Humor und Selbstironie. Diese Folge demonstriert einmal mehr, warum Daniela Katzenbergers Reality-Show so viele Menschen in ihren Bann zieht.

Daniela, liebevoll "Katze" genannt, und Lucas sind ein eingespieltes Team und seit 2016 verheiratet. Ihre Tochter Sophia, geboren im August 2015, bringt mit ihrer aufgeweckten und ehrlichen Art stets frischen Wind in die Familie. Mit dem vierbeinigen Familienmitglied Coco erleben sie nun weitere spannende Abenteuer auf Mallorca. Die gemeinsamen Erlebnisse zeigen immer wieder, wie wichtig Zusammenhalt und Humor im Hause Katzenberger-Cordalis sind – und sie bieten ihren Fans unterhaltsame Einblicke in ihr besonderes Familienleben.

Instagram / lucascordalis Sophia Cordalis, Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger im April 2023

Barbara Insinger / Future Image / ActionPress Sophia Cordalis, Tochter von Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

