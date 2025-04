Daniela Katzenbergers Tochter (9) darf Fake-Nägel tragen

Daniela Katzenberger (38) sorgt mal wieder für Gesprächsstoff im Netz. Auf Instagram-Fotos zeigt die bekannte TV-Blondine stolz die neuen Kunstnägel im French-Stil ihrer Tochter Sophia Cordalis (9). Die Aufnahmen entstanden während der Ferien auf Mallorca, wo die Familie das Inselleben genießt. Kaum sind die Fotos online, gehen die Hasskommentare bei Daniela ein: Viele Nutzer wundern sich empört: "Wozu braucht ein Kind in dem Alter schon solche Nägel?"

Die ehemalige Goodbye Deutschland-Auswanderin reagiert gewohnt gelassen auf die Kritik. Unbeirrt und mit einer ordentlichen Portion Humor kontert Daniela in der Kommentarspalte: "Die Nägel von Sophia sind draufgeklebt... Habs ihr in den Ferien erlaubt, ich Rabenmutter. Hasst mich ruhig!" Mit einem Augenzwinkern ergänzt sie außerdem: "Durfte das als Kind auch, also bitte auch für Mama Iris Klein rückwirkend einen Shitstorm bitte!"

Zwischen Daniela und ihrer Tochter herrscht ein sehr enges und liebevolles Verhältnis, das die beiden gerne offen auf Social Media zeigen. Sophia teilt schon länger die Vorliebe ihrer Mutter für Beauty, wie sie gegenüber RTL verriet. "In meinem Alter ist es sehr wichtig, wie man aussieht!", erklärte die Neunjährige und präsentierte mehrere Schubladen in ihrem Kinderzimmer, in denen sich Make-up-Produkte befanden. Diese dürfe sie aber laut Mamas Regeln nicht für die Schule benutzen.

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis und Iris Klein, April 2025

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Sophia Cordalis im August 2024

