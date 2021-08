Yeliz Koc (27) gewährt erneut ehrliche Einblicke in ihre Schwangerschaft! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin wird in wenigen Wochen zum ersten Mal Mutter. Auf Social Media lebt sie keine perfekte Schwangerschaft vor, sondern zeigt auch die weniger schönen Seiten. So geht die Reality-TV-Bekanntheit beispielsweise seit Anfang an offen mit ihrer andauernden starken Übelkeit um. Ihr mittlerweile großer Bauch hat bereits Spuren an ihrem Körper hinterlassen: Yeliz hat erste Dehnungsstreifen bekommen – und zeigt diese auch!

Ein Problem mit den kleinen lila Rissen scheint die ehemalige Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin nicht zu haben. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte sie nun eine Nahaufnahme ihrer Körpermitte. "So sieht übrigens meine Seite/Hüfte aus. Am Bauch habe ich noch keine [Schwangerschaftsstreifen] bekommen, noch nicht", schrieb Yeliz dazu.

Bis zur Geburt dauert es nicht mehr lange. Yeliz ist bereits hochschwanger in der 33. Woche. Statt sich über die körperlichen Veränderungen zu sorgen, hat die zukünftige Mutter einer Tochter aber vor allem die bevorstehende Entbindung im Kopf. Sie wünscht sich eine Wassergeburt.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im August 2021

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc' Schwangerschaftsstreifen

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

