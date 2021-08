Yeliz Koc (27) gibt sich tapfer. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin kann ihre erste Schwangerschaft leider nicht in vollen Zügen genießen. Seit Anfang an leidet sie unter einer besonders schweren Form der Schwangerschaftsübelkeit. Tabletten helfen ihr dabei, die sogenannte Hyperemesis gravidarum in den Griff zu bekommen. Nachdem Yeliz gekränkelt hatte, gab sie nun ein Update. In diesem Zuge verriet sie auch, dass sie ihre Tabletten gegen die Übelkeit abgesetzt hat.

Nachdem die werdende Mutter krankheitsbedingt fast einen Tag offline war, offenbarte sie in ihrer Instagram-Story: "Gott sei Dank geht es mir besser – mir ist aber sehr schlecht. Ich muss dazu sagen, dass ich seit drei, vier Tagen gar keine Tabletten mehr nehme." Sie wolle versuchen, die restliche Schwangerschaft ohne Medikamente durchzuziehen. "Das Übergeben ist gar nicht mal das Schlimmste, sondern diese dauernde Übelkeit, die kein Ende nimmt", schilderte die 27-Jährige daraufhin.

Doch ein Ende ist mittlerweile in Sicht. In etwa neun Wochen sei es geschafft, freute Yeliz, die sich aktuell in der 32. Schwangerschaftswoche befindet, sich. "Dann ist die Kleine endlich da und ich kann wieder durchatmen. Ich kann es gar nicht mehr abwarten. Ich zähle wirklich jeden Tag."

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Juni 2021 auf Kos, Griechenland

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im August 2021

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de