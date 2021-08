Wie wird Yeliz Koc (27) ihr Kind zur Welt bringen? Das ist gerade die Frage, die die Ex-Bachelor-Kandidatin beschäftigt. Deshalb hatte sie in ihrem letztem Insta-Feed-Post die Frage gestellt: Welche Form der Entbindung ihre weiblichen Fans hatten. Daraufhin entbrannte eine heftige Diskussion unter ihren Followerinnen – doch die half der werdenden Mama nicht wirklich weiter. Trotzdem gibt die Freundin von Jimi Blue Ochsenknecht (29) jetzt preis: Sie selbst wünscht sich eine Wassergeburt.

"Stand jetzt ist: Ich hätte gerne eine Wassergeburt", erzählt Yeliz in ihrer Instagram-Story. Allerdings lassen die User-Kommentare sie nun zweifeln, ob das überhaupt möglich sein wird. Denn immer wieder liest die 27-Jährige, dass ihre bevorzugte Art, ihr Baby auf die Welt zu bringen, während der aktuellen Gesundheitslage nicht möglich ist. "Wenn das der Fall ist, wäre das schon schade", gibt sie zu. Bevor sie nun allerdings den Teufel an die Wand malt und von ihrem Plan abweicht, wolle sich die Hannoveranerin erst mal gründlich informieren, was zurzeit alles möglich ist.

Sollte es jedoch auf eine andere Geburt hinauslaufen, wäre das auch okay – Hauptsache, es ist kein Kaiserschnitt. Vor OPs ohne Vollnarkose fürchtet sich die Influencerin nämlich: "Ich habe Angst vor allen Eingriffen, die passieren, während man wach ist. Ich finde alles so extrem schlimm, wenn man wach dabei ist."

Instagram / jimbonader Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht im März 2021

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im August 2021

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im August 2021

