Tolle News von Netflix! Die Plattform beheimatet zahlreiche große Filme, Serien, Shows und Specials. Dazu zählen Produktionen wie Emily in Paris, Riverdale, Ozark und natürlich Bridgerton. Die Bewunderer dieser Werke haben nun Grund zur Freude, denn der Streaminganbieter hat etwas ganz Großes für sie geplant: Netflix verkündete nun, dass erstmals ein großes Event für die Fans geplant ist. Dabei soll es mehrere Überraschungen geben.

Vergangenen Mittwoch gab Netflix die Neuigkeiten bekannt: Der Streamingservice wird bald zum ersten Mal ein großes Fan-Event unter dem Namen "Tudum" veranstalten. Stattfinden soll das virtuelle Treffen bereits am 25. September. Zuschauer der Veranstaltung dürfen sich sogar auf mehrere Sneak Peeks zu ihren Lieblingsserien freuen. Dazu zählt unter anderem der große Netflix-Hit "Bridgerton". Aktuell laufen in London die Dreharbeiten zur langersehnten zweiten Staffel.

"Bridgerton" wurde bei den diesjährigen Emmys bereits mit zwei Awards ausgezeichnet – unter anderem gewann Regé-Jean Page in er Kategorie "Bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie". In der zweiten Staffel wird der Simon-Hastings-Darsteller jedoch nicht zu sehen sein. Der Fokus liegt dieses Mal auf Phoebe Dynevors (26) Serienbruder Anthony Bridgerton (gespielt von Jonathan Bailey, 33).

MEGA Castmitglieder am Set von "Bridgerton" im Mai 2021

Liam Daniel/ Netflix Regé-Jean Page in "Bridgerton"

Liam Daniel/Netflix Jonathan Bailey als Anthony Bridgerton in der Serie "Bridgerton"

