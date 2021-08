Hat sich Eric Sindermann (33) in den Augen seiner Eltern etwa nicht von seiner besten Seite präsentiert? Bis vergangenen Mittwoch kämpfte der Designer im TV-Weltall um den begehrten Promi Big Brother-Sieg. Kurz vor seinem Rauswurf erreichte den ehemaligen Ex on the Beach-Kandidaten sogar eine Videobotschaft seiner Eltern. Anhand ihres Verhaltens vermutete der Berliner zu diesem Zeitpunkt allerdings, dass die beiden nicht gerade erfreut waren – doch lag Eric mit dieser Vermutung überhaupt richtig?

Direkt nach seinem Exit griff Eric zum Telefonhörer, um das Gespräch mit seinen Eltern zu suchen. "Die haben mich komplett überrascht, denn sie sagten, Eric wir sind so stolz auf dich. Du hast das richtig geil gemacht", erzählte der 33-Jährige im Promiflash-Gespräch. Aus welchem Grund Eric nach dem Clip in der Raumstation so niedergeschlagen war, könne er sich im Nachhinein selbst nicht erklären.

"Ich habe es alles falsch aufgefasst. Familie steht für mich immer an erster Stelle", hielt Eric fest. Doch gerade in solchen Momenten werde deutlich, was die TV-Raumstation ohne Sonnenlicht emotional mit einem anstelle. "Ist natürlich ein bisschen schade, das hat mich dann bei dem entscheidenden Duell gehemmt, das ich ja dann auch verloren habe", schilderte Eric rückblickend.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn.

Nicole Kubelka / Future Image/ ActionPress Eric Sindermann bekannt als Dr.Sindsen bei seiner Fashionshow

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohner Eric Sindermann

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, bekannt als Designer "Dr.Sindsen"

