Eric Sindermann (33) ist noch immer auf der Suche nach dem großen Glück! Der ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmer hat bei seinem TV-Abenteuer bei Promi Big Brother zwar immerhin erreicht, endlich den berühmten blauen Haken bei Instagram zu erlangen – ist aber trotzdem noch nicht vollständig erfüllt in seinem Leben. Der Designer möchte sich verlieben und mit einer Partnerin glücklich werden. Das Problem: Bisher hat er offenbar noch nicht die Eine getroffen – denn die muss besondere Eigenschaften erfüllen: Erics Freundin sollte wie seine Mutter sein.

Im Gespräch mit seinen Mitbewohnern plauderte der 33-Jährige noch vor seinem Exit aus dem Nähkästchen und beschrieb seine Mrs. Right. Kurz darauf wandte er sich an den Großen Bruder und startete einen Flirtaufruf. "Wenn zwei, drei Sachen nicht funktionieren – wie jetzt Rasenmähen – dann ist das okay, aber kochen muss sie schon können. Hauptsache sie ist süß, nett und ein bisschen intelligent. Ich möchte so eine haben, wie meine Mutter", stellte er klar. Kurz darauf führte er noch einmal aus, was genau er damit meint. "So wie meine Mutter ist – charakterlich. So muss sie sein", beteuerte Dr.Sindsen.

Tatsächlich sei ihm besonders wichtig, dass seine Freundin was im Köpfchen hat – Atomphysikerin müsste sie aber nicht unbedingt sein. Melanie Müller (33) glaubt auch direkt zu wissen, warum Eric sich nach einer intelligenten Partnerin sehnt. "Irgendwas Intelligentes muss ja mal in Erics Haus einziehen", witzelte sie. Tatsächlich hatten die TV-All-Insassen schon vorab angedeutet, dass sie den ehemaligen Handballer nicht unbedingt für den wissbegierigsten Zeitgenossen halten.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Anzeige

Promi Big Brother, Sat.1 Ina Aogo und Eric Sindermann bei "Promi Big Brother"

Anzeige

Promi Big Brother, Sat.1 Eric Sindermann, bekannt als Dr.Sindsen, bei "Promi Big Brother"

Anzeige

Promi Big Brother, Sat.1 Melanie Müller bei "Promi Big Brother"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de