Die Schlammschlacht zwischen Chris Broy und Evanthia Benetatou (29) nimmt kein Ende! Kürzlich veröffentlichte der Kampf der Realitystars-Kandidat ein Video im Netz, in dem er heftig gegen seine Ex-Verlobte wetterte. Diese zog wenige Tage später nach – und erhob in einem Clip ebenfalls harte Vorwürfe gegen den Kölner. Zuletzt schienen die Zeichen jedoch auf Versöhnung zu stehen: Die ehemalige Bachelor-Kandidatin meinte, dass das einstige Paar sich wieder annähere. Doch Chris stellte jetzt klar, dass Evas Aussage überhaupt nicht der Wahrheit entspricht!

In seiner Instagram-Story teilte der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat ein offizielles Statement. "Nur mal zur Klarstellung: Zwischen Eva und mir nähert sich gar nichts an", notierte er. Zwischen Chris und Eva werde es definitiv auch kein Liebes-Comeback geben. Stattdessen wolle der Kindesvater nun vor Gericht ziehen. "Wir sind Eltern und werden irgendwie in Zukunft klar kommen müssen. Und das werden wir auch – mithilfe der Anwälte", meinte er.

Zusätzlich nahm der Reality-TV-Star in dem Schreiben Bezug auf die Anschuldigungen seiner Ex-Verlobten. Die 29-Jährige hatte ihm unterstellt, in die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Jenefer Riili verliebt zu sein. "Es gab nie mehr als freundschaftliche Gefühle und das kann jeder der Anwesenden bezeugen", erklärte Chris seine Haltung. Da ihm die Situation momentan schwer zu schaffen mache, wolle er sich in den kommenden Wochen erst einmal zurückziehen.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, TV-Sternchen

RTLZWEI/Karl Vandenhole Chris Broy bei "Kampf der Realitystars"

RTLZWEI Jenefer Riili und Chris Broy bei "Kampf der Realitystars"

