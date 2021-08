So wollte Heidi Klum (48) bei America's Got Talent sicherlich nicht auffallen. Die Modelmama sitzt zurzeit bei der US-Castingshow neben Sofia Vergara (49), Simon Cowell (61), Howie Mandel (65) und Terry Crews (53) in der Jury – und übertrifft sich dort Woche um Woche mit coolen neuen Looks. Eines ihrer Outfits sorgte jetzt allerdings für einen etwas peinlichen Moment bei den Aufnahmen: Heidis Schlüpfer blitzte unter ihrem Kleid hervor.

Auf TikTok macht derzeit ein Video die Runde, in dem dieses Missgeschick festgehalten wurde. Darin sind Heidi und ihre Kollegin Sofia an ihrem Jurypult zu sehen – offenbar während einer Drehpause. Als die Modern Family-Darstellerin ein Selfie machen will, beugt sich die 48-Jährige weit über das Pult nach vorne, um auch mit aufs Bild zu kommen – zu weit für ihr ultraknappes, pinkfarbenes Plüschkleid. Das Publikum hatte also freie Sicht auf Heidis Po.

Die Germany's next Topmodel-Moderatorin nahm das Malheur jedoch mit Humor. Sie teilte den kurzen Clip sogar selbst auf ihrem Instagram-Account. "Erinnerung an mich selbst. In einem kurzen Rock nicht nach vorne beugen", schrieb sie zu dem ungewollten Unten-ohne-Video.

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum, 2021

Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Sofia Vergara bei "America's Got Talent"

Anzeige

Getty Images Heidi Klum im Mai 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de