Wessen Outfit ist exklusiver? Seit Juni läuft die bereits 16. Staffel von America's Got Talent über die US-amerikanischen Bildschirme. In diesem Jahr setzt die Jury sich aus Simon Cowell (61), Howie Mandel (65), Heidi Klum (48) und Sofia Vergara (49) zusammen. Vor der neuen Liveshow schritten die Jurymitglieder nun nacheinander über den roten Teppich vor dem Dolby Theatre in Hollywood. Besonders die Frauen warfen sich standesgemäß in Schale. Doch wer hat den schöneren Look – Heidi oder Sofia?

Es war schon fast ein ungewohnter Anblick am Dienstag in Hollywood. Heidi wurde ausnahmsweise mal nicht von ihrem Ehemann Tom Kaulitz (31) begleitet, sondern stellte sich dem Blitzlichtgewitter der Fotografen ganz allein. Die Germany's next Topmodel-Chefin trug ein weißes Kleid, das an ein Oversized-Jackett erinnerte. Dazu kombinierte sie grüne Pumps.

Auch Sofia kam ohne Begleitung. Anders als das Model kam der Look der Modern Family-Darstellerin aber wesentlich farbenfroher daher. Die Schauspielerin trug ein eng anliegendes, langes Satindress in Blau. Welches Outfit gefällt euch besser? Nehmt an unserer Umfrage am Ende des Artikels teil.

Getty Images Heidi Klum, August 2021

Getty Images Sofia Vergara, Schauspielerin

Getty Images Sofia Vergara und Heidi Klum bei "America's Got Talent"

