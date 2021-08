Kendall Jenner (25) und Devin Booker (24) schweben offenbar immer noch auf Wolke sieben! Seit über einem Jahr gehen die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und der NBA-Star nun schon gemeinsam durchs Leben. Allerdings gewähren die zwei Turteltauben nur selten Einblicke in ihre Beziehung: Süße Turtelfotos der beiden gelten als echte Rarität. Trotzdem soll es zwischen Kendall und Devin aber total gut laufen!

Das verriet ein Insider jetzt gegenüber HollywoodLife. "Sie haben eine enorme Bindung und verstehen sich wirklich gut", meinte die Quelle zu wissen. Allerdings sei das Paar oft für längere Zeit räumlich voneinander getrennt. Der Grund? Devin sei in seinem Beruf oft ziemlich eingespannt. "Er weiß, dass sie ihn durch die Saison begleiten wird, aber er ist sich bewusst, dass sie beide viel beschäftigte Karrieren haben, die sie pflegen müssen", berichtete das Magazin. Umso mehr genieße der Sportler deshalb jede freie Minute mit Kendall.

Dass das Model ebenfalls total verliebt in seinen Freund ist, war bereits im vergangenen Juni klar geworden. Gegenüber HollywoodLife berichtete eine Quelle, die Kendall nahestehen soll: "Sie ist sehr glücklich und definitiv sehr stolz. Er ist so ein großes Talent und mit ihr an seiner Seite wird er sogar noch besser."

MEGA Kendall Jenner und ihr Freund Devin Booker, 2021

Getty Images Kendall Jenner, Model

Instagram / kendalljenner Model Kendall Jenner und ihr Freund Devin Booker, 2021

