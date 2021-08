Cedric Beidinger hat mehr als eine wichtige Frau in seinem Leben! Nach seinem Sieg in der vergangenen Big Brother-Staffel ist der Bodybuilder nach der einen oder anderen Abfuhr tatsächlich mit seiner einstigen TV-Kontrahentin Gina Beckmann zusammengekommen. Die beiden Turteltauben führen heute eine superglückliche Beziehung. Dennoch würde der durchtrainierte Influencer wohl immer noch diese Lady als seine bessere Hälfte bezeichnen: seine Zwillingsschwester Kimberley!

Wer dem Hottie aufmerksam auf Instagram folgt, hat die attraktive Brünette bestimmt schon mal auf seinem Kanal gesehen. Die beiden scheinen eine ganz besondere Verbindung zu haben! Cedric veröffentlicht immer mal wieder Bilder mit seinem Twin – und schwärmt in den höchsten Tönen von Kimberley. So wie auch in diesem Beitrag anlässlich ihres letzten gemeinsamen Geburtstages: "Was würde ich nur ohne dich machen? Egal wie viele Kilometer uns trennen, ich werde immer für dich da sein und auf dich aufpassen! Ich liebe dich!"

Zwar ist Kimberley nicht so ein Muskelpaket wie ihr Zwillingsbruder – dennoch ist die Ähnlichkeit nicht zu übersehen: Ihre fast identischen Gesichtszüge und blauen Augen entlarven die beiden ziemlich schnell als Twins. Wusstet ihr von Cedrics Schwester? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / cedricbeidinger Cedric Beidinger mit seiner Zwillingsschwester

Anzeige

Instagram / cedricbeidinger Cedric Beidinger und seine Schwester Kimberley

Anzeige

Instagram / cedricbeidinger Cedric Beidinger und seine Schwester Kimberley

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de