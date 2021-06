Dieses Liebes-Outing war für viele Fans eine Riesenüberraschung! Im Mai machten Cedric Beidinger und Gina Beckmann ihre Beziehung offiziell. Eigentlich hatte niemand mehr damit gerechnet, dass der Big Brother-Gewinner und die Zweitplatzierte von 2020 am Ende doch noch zusammenkommen. Der Hottie hatte im TV-Container nämlich eine Abfuhr nach der anderen von der Blondine bekommen. Doch auch nach ihrer gemeinsamen Zeit am Set gab Cedric nicht auf – und es hat sich gelohnt: Im Netz macht der Fitnesscoach seiner Freundin eine emotionale Liebeserklärung...

Via Instagram veröffentlichte der Muskelberg jetzt ein Foto von sich und seiner Liebsten – das Bild zeigt sie in ihrem jüngsten Mallorca-Urlaub, wie sie am Meer sitzen und lachen. Cedric hat liebevoll den Arm um Gina gelegt. Zu dem Bild schreibt der Influencer: "Ich freue mich so auf die gemeinsame Zeit und bin gespannt, welche Erfahrungen wir auf unserer Reise noch so zusammen sammeln werden."

Übrigens: Auch die drei magischen Worte sind bereits zwischen den Turteltauben gefallen! Gina kommentierte Cedrics rührenden Beitrag nämlich mit den schlichten Worten: "Ich liebe dich." Hattet ihr den Eindruck, dass die Sache zwischen den beiden schon so ernst ist? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / basic_gina Gina Beckmann und Cedric Beidinger

Instagram / cedricbeidinger Gina Beckmann und Cedric Beidinger in Berlin

Privat Cedric Beidinger und Gina Beckmann, "Big Brother"-Kandidaten 2020

