Cedric Beidinger wusste, dass er seine Eliza heiraten wird

Cedric Beidinger (31) hat große Pläne für seine gemeinsame Zukunft mit Eliza Klenner. Der Reality-TV-Star und ehemalige Big Brother-Gewinner verriet im Gespräch mit Promiflash, dass er von Anfang an wusste, dass Eliza die Richtige für ihn ist. "Für mich war es schon von Anfang an klar, sie wird die Mutter meiner Tochter und somit auch meine Frau!", schwärmte Cedric über seine große Liebe. Für ihn steht fest, dass er nur einmal heiraten und nur mit Eliza eine Familie gründen möchte. Diese Entscheidung habe er schon sehr früh in ihrer Beziehung getroffen, betonte er in dem Interview.

Es ist keine Überraschung, dass Cedric so entschlossen über seine Zukunft spricht, schließlich scheint die Beziehung der beiden seit Beginn unter einem guten Stern zu stehen. Der Reality-Star hat mehrfach betont, wie glücklich er mit Eliza ist, und die beiden präsentieren sich auch auf Social Media als absolut harmonisches Paar. Für ihre Fans sind sie ein echtes Traumpaar, das seine Liebe offen zeigt und die gemeinsamen Pläne mit Freude verfolgt. Cedrics Aussage, Eliza sei ganz einfach die Frau seines Lebens, unterstreicht nur, wie ernst es ihm mit seiner Zukunft an ihrer Seite ist.

Die Fans des Paares verfolgen nicht nur die Romanze der beiden, sondern bekamen in der vergangenen Zeit auch viele spannende Neuigkeiten zu hören. Erst kürzlich gab Cedric bekannt, Eliza während eines Konzerts einen romantischen Heiratsantrag gemacht zu haben, den sie natürlich mit einem strahlenden Ja beantwortete. Hinzu kommt die frohe Botschaft, dass die beiden ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Mit so viel Glück in der Liebe und bald auch in der Familie scheinen alle Weichen für eine erfüllte gemeinsame Zukunft gestellt zu sein. Cedric und Eliza könnten wohl nicht glücklicher sein.

Cedric Beidinger Eliza Klenner und Cedric Beidinger, April 2025

Instagram / e.l.i.z.a.klenner Cedric Beidinger und Eliza Klenner, August 2025

Cedric Beidinger Cedric Beidinger und Eliza Klenner