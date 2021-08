Jasmin Herren (42) hat in diesem Jahr einiges durchgemacht. Ihr Mann Willi Herren (✝45) wurde vergangenen April tot in seiner Wohnung aufgefunden. Die Sängerin musste sich nach dem schweren Verlust an eine neue Normalität gewöhnen. Nach und nach scheint es ihr besser zu gehen. Jetzt teilte Jasmin auf Social Media, dass sie zurück auf Mallorca ist, wo sie sich pudelwohl fühlt.

Jasmin schickte ihren Followern auf Instagram liebe Grüße von der Baleareninsel. Sie verkündete: "Die Sonne tut mir gut und die vertraute Umgebung." Für wie lange die 42-Jährige sich auf Mallorca aufhalten wird, steht offenbar noch nicht fest. Jasmin scherzte: "Mal sehen, wie lange ich bleibe... Letztes Mal waren es 14 Jahre." Früher hatte sie mehrere Jahre als Sängerin am Ballermann gearbeitet, wo sie später auch ihren Mann Willi kennenlernte. Der hatte als Schlagersänger auf der Partymeile für Stimmung gesorgt.

Von Fans und Kollegen bekommt die TV-Bekanntheit reichlich positiven Zuspruch. Realitystar Kate Merlan (34) kommentierte: "Bombe!" Dazu teilte sie noch drei Herz-Emojis. Auch Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmerin Walentina Doronina findet das Bild einfach "traumhaft".

Instagram / jasminherren78 Jasmin und Willi Herren

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren, Witwe von Willi Herren

Chris Emil Janßen / ActionPress Jasmin und Willi Herren im Mai 2019

