Paulina Ljubas (24) hat eine Blinddarm-OP hinter sich. Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin musste bereits Anfang des Jahres wegen einer Blinddarmentzündung ins Krankenhaus. Damals konnte sie sich noch vor einer OP drücken. Jetzt hatte sie erneut schlimme Schmerzen – und dieses Mal führte kein Weg mehr an einem Eingriff vorbei. Auf Instagram ließ sie ihre Follower an ihren OP-Strapazen teilhaben und gab kurz nach dem Eingriff schon ein kurzes Gesundheitsupdate: "Die Nacht war eigentlich ganz okay. Ich merke aber jetzt wirklich, dass ich mich kaum bewegen kann. Mir fällt alles so schwer. [...] Mein Bauch ist auch megahart und angeschwollen.”

