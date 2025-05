Werden Sandra Sicora und Paulina Ljubas noch Freundinnen?

Jahrelang herrschte zwischen Sandra Sicora (32) und Paulina Ljubas (28) eine regelrechte Feindschaft. Ihre Fans erwarteten auch bei dem gemeinsamen Format #CoupleChallenge eine Eskalation – dort verstanden sich die beiden Frauen aber überraschend gut. Promiflash hat Sandra nun beim Bild-Renntag getroffen und nachgehakt, ob sie Chancen auf eine Freundschaft mit Paulina sieht. "Wollen wir mal nicht übertreiben. Sie ist ja immer noch mit meinem Ex zusammen", rudert sie in dem Interview zurück und erklärt: "Es ist jetzt nicht so, dass wir beste Freundinnen werden. Aber man muss sich halt nicht mehr hassen."

Heute sehe Sandra die ganze Sache auch deutlich objektiver. Einen richtigen Anlass zum Streiten habe sie mit Paulina nämlich nie gehabt. "Wir hatten ja sowieso nie richtige Gründe. Von daher ist es schon gut so, dass wir uns jetzt einfach nur vertragen haben", erzählt sie. Inzwischen sei ein normaler Umgang zwischen ihnen möglich: "Man kann sich Hallo sagen. Und vor allen Dingen kommen keine negativen Sachen mehr im Internet, weil dieser Internet-Hass ist halt scheiße."

Heute könnte wahrscheinlich keiner der beiden Realitystars sagen, wer mit der Zickerei angefangen hat. Der Ursprung liegt aber definitiv bei Tommy Pedroni (30) – der Freund von Paulina war zuvor nämlich mit Sandra zusammen. Die beiden lernten sich 2021 bei Ex On The Beach kennen und verliebten sich ineinander. Ein Jahr später wollten sie ihre Treue bei Temptation Island V.I.P. unter Beweis stellen – in den Augen des Franzosen bestand Sandra den Test aber nicht. Knapp ein Jahr nach dem Liebes-Aus machte Tommy dann die Beziehung mit Paulina öffentlich.

Instagram / couplechallenge.de Paulina Ljubas und Sandra Sicora

RTLZWEI Paulina Ljubas und Tommy Pedroni bei "#CoupleChallenge"

