Freunde fehlen: Paulina Ljubas fühlt sich einsam in Nizza

Paulina Ljubas (28) hat für ihren Partner Tommy Pedroni (30) einen großen Schritt gewagt und ist nach Nizza in Südfrankreich ausgewandert. Doch die Influencerin teilt nun offen, dass das sonnige Leben an der Côte d’Azur auch Schattenseiten hat. In einer emotionalen Instagram-Story offenbart Paulina, wie sehr ihr die Nähe zu ihren Freunden fehlt: "Ich mag Nizza wirklich, aber meine Freunde nicht da zu haben, bricht mir mein Herz." Sie berichtet, dass sie Schwierigkeiten hat, in der neuen Umgebung Anschluss zu finden und erklärt: "Ich bin nicht der Typ, der einfach loszieht und neue Freunde suchen geht." Dennoch ist eine Rückkehr nach Deutschland für sie keine Option, wie sie ihren Followern versichert.

Paulina beschreibt weiter, wie sie sich zwischen ihrer alten und neuen Heimat innerlich hin- und hergerissen fühlt: "Fühle mich wie damals an Weihnachten, wo ich mich zwischen Mama und Papa entscheiden musste." Sie wünsche sich, ein großes Haus kaufen zu können, in dem alle Menschen, die sie liebt, zusammen an einem schönen Ort wären. Für sie ist Auswandern nicht nur mit Vorfreude und Glück, sondern auch mit schmerzhaften Kompromissen verbunden. Die Reality-TV-Bekanntheit räumt mit dem Klischee auf, dass ein Leben im Ausland immer viel besser sei – besonders, wenn Liebe, Freunde und Familie über verschiedene Länder verteilt sind.

Dass Paulina mit ihrer Offenheit immer wieder für Aufmerksamkeit sorgt, ist den Fans bereits aus der Vergangenheit bekannt. Die gebürtige Kölnerin gab in der Vergangenheit offen zu, dass sie in der Reality-TV-Branche kaum echte Freundschaften schließen will. Damals betonte sie, wie schwierig es sei, hinter die Fassade vieler Kollegen zu blicken, und dass in der Branche echte Bindungen selten seien. Für Paulina sind Freundschaften offenbar ein sensibles Thema – sei es in Deutschland oder jetzt in Frankreich. Ihr offener Umgang mit ihren Gefühlen und Zweifeln kommt bei vielen ihrer Follower gut an und zeigt, dass es hinter dem perfektionierten Social-Media-Lifestyle oft ganz alltägliche Sorgen und Sehnsüchte gibt.

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Tommy Pedroni und Paulina Ljubas, Reality-TV-Stars

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige