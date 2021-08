Suchen Michael Wendler (49) und seine Laura (21) sich ein neues Domizil? Der einstige DSDS-Juror kehrte Deutschland schon vor vielen Jahren den Rücken und lebt seither in Florida. Seit seinem plötzlichen Rückzug aus der DSDS-Jury im Oktober 2020 machten Gerüchte um finanzielle Probleme des Paares immer wieder die Runde. Jetzt sieht es so aus, als würden der Wendler und Laura ihr Haus in Cape Coral verkaufen!

Seit geraumer Zeit leben der Musiker, Ehefrau Laura und seine Tochter Adeline Norberg schon in Cape Coral in Florida – der "Egal"-Interpret hatte das Haus ursprünglich sogar noch mit seiner Ex-Frau Claudia Norberg (50) bewohnt. Nun tauchte aber auf dem Immobilienportal Zillow eine Villa auf, welche dem Haus des 49-Jährigen bis ins Detail gleicht. Auch die Einrichtung könnte dieselbe sein wie die im Wendler'schen Zuhause. Für stolze 900.000 Dollar soll das Anwesen verkauft werden. Ob es sich dabei aber tatsächlich um das Haus des Sängers handelt, ist unklar.

Es wäre nicht das erste Besitztum, das der Wendler in den vergangenen Monaten an den Mann bringt. Auch ein Speedboat und eine seiner heiß geliebten Harley Davidsons soll der Entertainer bereits zu Geld gemacht haben. Grund für den Verkaufsmarathon seien finanzielle Probleme, wie ein Insider Bild vor Längerem steckte: "Michael steht das Wasser finanziell bis zum Hals."

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im Dezember 2020

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler

ActionPress Michael Wendler, Schlagersänger

