Michael Wendler (48) haut alles raus! Der "Egal"-Interpret sorgte in den letzten Monaten für reichlich Schlagzeilen, unter anderem ist auch die finanzielle Situation des Auswanderers in aller Munde. Der Schlagerstar soll nämlich pleite sein und sogar rund eine Million Euro Schulden beim Finanzamt haben – trotzdem leben der Musiker und seine Frau Laura Müller (20) in Saus und Braus. Nun veräußert der Wendler diverse Vermögensgüter – ist ihm jetzt etwa das Geld für seinen aufwendigen Lifestyle ausgegangen?

Laut Bild-Informationen soll der Ex-DSDS-Juror aktuell versuchen, an Geld zu kommen, indem er diverse Besitztümer an den Mann bringt. So inserierte er nicht nur sein heiß geliebtes Speedboot für circa 153.000 Euro im Netz, sondern verkaufte auch eine seiner Harley Davidsons für 9.900 Euro. Doch das ist längst nicht alles: Sogar ein Grundstück direkt am Wasser soll Wendler angeblich für 660.000 Euro verhökert haben, obwohl er dieses selbst erst vor wenigen Monaten gekauft hatte. Die Hintergründe für den Verkaufsmarathon seien relativ simpel zu erklären: "Michael steht das Wasser finanziell bis zum Hals", verrät ein Bekannter des 48-Jährigen.

Für die wichtigen Dinge im Leben scheint der Wahlamerikaner jedoch immer noch genug Geld zu haben: Immerhin verwöhnt er seine Laura aktuell mit einem Luxus-Adventskalender der besonderen Art. Allein die Handtasche von Yves Saint Laurent im elften Türchen kostete ihn fast 1.900 Euro.

ActionPress Michael Wendler und Laura Müller, TV-Stars

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler, Wahlamerikaner

Instagram / wendler.michael Michael Wendler, Schlagerstar

