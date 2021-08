Bekommt er die letzte Rose von Maxime Herbord (27)? Unter den letzten drei Kandidaten kämpft bei Die Bachelorette neben Zico Banach (30) und Raphael Fasching (23) auch Max Adrio (32) um das Herz der Rosenverteilerin. In der aktuellsten TV-Episode kam es sogar zu einem heißen Kuss zwischen der Junggesellin und dem Beau – Weiteres ist zwischen den beiden nicht passiert. Im Gespräch mit Promiflash erzählt Max nun, wie er das Kennenlernen mit Maxime bisher erlebt hat.

Auch, wenn es bisher zu keinem Übernachtungsdate kam, sieht der 32-Jährige in der Art und Weise ihres Näherkommens einen großen Vorteil: "Vielleicht lernt man sich so sogar besser kennen, weil man den Fokus auf die inneren Werte legt", klärt Max im Promiflash-Interview auf. Und auch, wenn die Anwesenheit eines Produktionsteams doch keine alltägliche Date-Situation gewesen sei, konnte sich der Beau gut darauf einstellen. "Zuerst war es ungewohnt mit den Kameras, aber etwas später war ich relativ entspannt und habe sie eher selten wahrgenommen", berichtet er weiter.

Ob er in Maxime also eine passende Partnerin für sich sieht? Max glaubt, bereits eine sehr gute Verbindung zu der Bachelorette aufgebaut zu haben: "Manchmal müssen wir uns nur anschauen und wissen sofort, was die andere Person denkt", schwärmt er. Und auch die Familie des Nordrhein-Westfalen ist von der 27-Jährigen angetan. Sie hatte nämlich die Gelegenheit, Maxime per Videoanruf kennenzulernen. "[Meine Verwandten] haben sie als sehr authentisch und natürlich empfunden", berichtet er.

