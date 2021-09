Es ist Karneval in der Sala! In der aktuellen Folge von Kampf der Realitystars dürfen sich die Kandidaten alle mal so richtig austoben. Nach einem Tag voller Challenges werden die Realitystars mit einer bunten Feier belohnt. Dazu bekommen sie eine Kiste mit ausgefallenen Kostümen. Die Kandidaten zeigen in ihren neuen Outfits, wie man richtig feiert und stellen mit verrückten Gesangs- und Tanzeinlagen ihre versteckten Talente unter Beweis.

Jenefer Riili entscheidet sich bei ihrem Outfit für eine sexy Schuluniform und Hasenohren. Kollegin Kader Loth (48) findet, sie erinnere damit an Sängerin Britney Spears (39). Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin korrigiert sie: "Nee, ich bin eine Schulschlampe!" Nachdem sich alle Teilnehmer verkleidet haben, kann die Party losgehen. Silvia Wollny (56) und Kader performen Schlagerhits, während Loona (46) und Aminata Sanogo dem Ex-Bachelor Andrej Mangold (34) einen Lapdance schenken. Der scheint die Aufmerksamkeit der Frauen sehr zu genießen. Als sich auch noch Gino Bormann (33) dazugesellen will, hat der frühere Basketballprofi aber genug.

Für den feuchtfröhlichen Partyabend scheinen alle Streitigkeiten in der Sala vorübergehend auf Eis zu liegen. In den vorherigen Folgen knallte es vor allem zwischen Kader und Andrej so richtig. Die Berlinerin warf ihm mehrfach vor, andere Mitstreiter manipuliert zu haben.

