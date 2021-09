War Maxime Herbord (27) in Gedanken immer bei Julian Dannemann (28) und Leon Knudsen (33)? Eigentlich kämpfen derzeit noch Zico Banach (30), Raphael Fasching (23) und Max Adrio (32) um die Bachelorette. Doch würden diese Kandidaten wirklich an dieser Stelle stehen – hätten zwei Konkurrenten das Feld nicht freiwillig geräumt? Julian und Leon stiegen auf eigenen Wunsch aus dem TV-Format aus und haben bei Maxime zuvor offenbar etwas ausgelöst: Die Brünette hätte sich mit ihnen mehr vorstellen können.

"Ich glaube, bei den dreien, die jetzt noch da sind, ist es schon so, dass wir auf einer Ebene sind, wo wir uns schon kennen. Jetzt ist es an mir, rauszufinden, ob es dieses Magische wird, was ich möchte", erzählte die 27-Jährige in der aktuellen Bachelorette-Folge und gab wenig später einen überraschend ehrlichen Einblick in ihre Gefühlswelt. Bevor sie ihre Entscheidung in der Nacht der Rosen verkünden muss, gestand sie, dass sie sich bei den Halbfinalisten offenbar nicht so sicher war wie zuvor bei Leon oder Julian: "Ich kenne Leon eigentlich nicht, aber das war ein Punkt für mich, wo ich dachte, es könnte passen. Bei Julian war es so, dass ich mich geöffnet habe und mir auch was gewünscht und vorgestellt habe."

Was für die Schnittblumenverteilerin eine große Herausforderung ist: Ihre Position erfordert, sehr aufgeschlossen zu sein und sich auf jeden Liebesanwärter gleichermaßen einzulassen. "Ich muss offen sein, Gefühle zuzulassen und das nicht nur einmal, sondern ich muss gucken, ob das in verschiedene Richtungen gehen kann und mir im besten Fall dann natürlich den Richtigen aussuchen", schilderte sie. Nach dem Doppelkorb ihrer vermeintlichen Favoriten sei das gar nicht mehr so einfach gewesen.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf TVNow.

Anzeige

TVNow Maxime Herbord bei "Die Bachelorette"

Anzeige

TVNow Julian Dannemann und Maxime Herbord bei "Die Bachelorette"

Anzeige

TVNOW Bachelorette-Teilnehmer Leon Knudsen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de