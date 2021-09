Die Staatsanwaltschaft hat sich erneut wegen Willi Herren (✝45) zu Wort gemeldet! Der einstige Lindenstraße-Star verstarb vor wenigen Monaten völlig unerwartet: Der Schlagersänger wurde im April tot in seiner Wohnung in Köln aufgefunden. Aufgrund mehrerer ungeklärter Umstände hatten Polizei und Staatsanwaltschaft in dem Fall ermittelt. Das hat nun aber offenbar ein Ende: Die Untersuchungen zu Willis Tod wurden jetzt wohl eingestellt.

Gegenüber RTL bestätigte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer, dass die Untersuchungen in dem Fall Willi Herren nun abgeschlossen wurden. "Hinweise auf Fremdverschulden haben sich weder aus den polizeilichen Ermittlungen, noch aus den Untersuchungen des Kölner Instituts für Rechtsmedizin ergeben, das mit der Obduktion des Leichnams und der Durchführung chemisch-toxikologischer Analysen betraut war", hieß es. Weitere Auskünfte zur Todesursache werde es zudem nicht mehr geben.

Jedoch würden andere Ermittlungen im Zusammenhang mit Willi weiterhin laufen: "Die jeweils gegen Unbekannt geführten Ermittlungen wegen Brandstiftung und wegen Siegelbruchs/Einbruchdiebstahls dauern an." Der Foodtruck des Entertainers war nämlich kurz nach dem tragischen Todesfall abgebrannt – und zwar, weil er vermutlich in Brand gesetzt worden war. Zudem soll in Willis Wohnung eingebrochen worden sein.

ActionPress Willi Herren im Jahr 2019

SAT.1 Willi Herren, ​"Promis unter Palmen"-Kandidat 2021

ActionPress Willi Herren bei der Rostock Ole Party 2019 im IGA-Park in Rostock

