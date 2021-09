Maxime Herbord (27) muss ihr Herz entscheiden lassen! Gestern Abend flimmerte das Halbfinale der diesjährigen Bachelorette-Staffel über die Bildschirme und die Influencerin kickte einen weiteren Mann aus der Show. Nachdem Zico Banach (30) keine Rose erhalten hat, stehen Raphael Fasching (23) und Max Adrio (32) im finalen Kampf um die Brünette. Doch wird sie sich für einen von ihnen entscheiden? Zuletzt hatte Maxi angedeutet, womöglich keine Entscheidung zu fällen. Promiflash verrät euch schon vor Ausstrahlung des Finales, wie die Liebessuche ausgeht...

Achtung, Spoiler!

Die entscheidende Folge wird zwar erst am 15. September im Fernsehen ausgestrahlt, auf TVNow ist sie aber schon seit gestern Abend abrufbar. Die Halbniederländerin und ihre beiden Finalisten durften vor der letzten Nacht der Rosen jeweils noch ein romantisches Date verbringen und dabei testen, ob sie füreinander geschaffen sind oder nicht. "Für die Entscheidung war es notwendig, mich daran zu erinnern, was ich möchte: Jemand, der ehrlich ist, empathisch und jemand, der lieb zu mir ist, respektvoll und auf Augenhöhe. Das sind Sachen, die möchte ich in einer Beziehung", verkündete sie daraufhin und schien sich noch unsicher zu sein, ob der 31-Jährige oder eher Österreicher Raphael das erfüllen kann.

Bei der Entscheidungszeremonie durfte zunächst Max der Beauty am Strand gegenübertreten. Obwohl die zwei schöne Momente miteinander hatten, gab Maxime ihm letztlich einen Korb: "Du hast mir gesagt, dass es mit den Gefühlen noch nicht zu 100 Prozent geklappt hat. Das bedeutet aber für mich auch, dass es für mich nicht ganz geklappt hat, dir die letzte Rose zu geben." Bei Raphael machte das Herz der 26-Jährigen hingegen Luftsprünge. "Die letzte Rose bedeutet für mich, dass meine Geschichte noch nicht zu Ende ist. Ich würde sehr gerne sehen, wie es weitergeht. Deswegen würde ich dich das allerletzte Mal fragen, ob du meine letzte Rose annehmen würdest", sagte sie – und überreichte dem strahlenden Fotografen die begehrte rote Schnittblume.

