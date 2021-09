Hat Colton Underwood (29) etwa der Pfeil Amors getroffen? Der US-Amerikaner outete sich im vergangenen April nach seiner Zeit als Bachelor als homosexuell. Nach seinem Coming-out wünschte sich der Hottie eine erste Beziehung mit einem Mann. Ob er sich etwa wirklich ins Datingleben gestürzt und dabei jemand kennengelernt hat? Zumindest wurde der TV-Star nun beim Turteln mit einem Mann abgelichtet!

TMZ liegt ein Video vor, das den einstigen Rosenkavalier auf Hawaii am Strand zeigt. Liege an Liege sonnt er sich mit einem Mann – und drückt ihm sogar irgendwann einen innigen Kuss auf die Lippen. Bei seiner Urlaubsbegleitung handelt es sich um Jordan C. Brown, er arbeitet in der Politik. Ob die beiden offiziell ein Paar sind oder lediglich einen romantischen Trip zusammen genossen, ist bislang nicht klar.

Ob sich Colton und Jordan vielleicht online kennengelernt haben? Zumindest zeigte sich Ersterer vor ein paar Tagen auf Instagram, wie er auf der Dating-App Tinder unterwegs ist. Beim Auschecken der flirtwilligen Singles hatte er sogar Unterstützung: Seine Oma begutachtete die Auswahl ebenfalls – und war dabei rigoros: "Nein, nein, um Gottes willen nein."

Anzeige

Getty Images Colton Underwood in Mar Vista, 2019

Anzeige

Instagram / coltonunderwood Colton Underwood, Ex-US-Bachelor

Anzeige

Instagram / coltonunderwood Colton Underwood und seine Großmutter, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de