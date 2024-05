Ex-US-Bachelor Colton Underwood und Jordan werden Eltern!

Es sind süße Neuigkeiten von Colton Underwood (32) und seinem Partner Jordan C. Brown – sie erwarten Nachwuchs! Das bestätigen sie nun über das Magazin Men's Health. "Unser kleiner Junge kommt im Herbst dieses Jahres", schreibt der TV-Star zu einem niedlichen Pic, auf dem ein Ultraschallbild zu sehen ist. Das Kind der beiden wird von einer Leihmutter ausgetragen. Erst im Mai des vergangenen Jahres gaben sich die Turteltauben ganz romantisch in Kalifornien das Jawort.

Die Fans des 32-Jährigen hätten wohl nicht erwartet, dass sein Leben so aussehen würde. Denn Colton wurde durch die Datingshow Der Bachelor bekannt, in der er mehrere Frauen gleichzeitig datete. 2021 feierte er dann überraschend sein Coming-out. "Ich bin lange Zeit vor mir selbst weggelaufen, ich habe mich lange Zeit gehasst. [...] Aber ich bin schwul. Ich habe mich Anfang des Jahres damit abgefunden", verriet er damals in der Show "Good Morning America".

Damals nutzte er auch die Gelegenheit, um sich bei seiner Ex-Freundin Cassie Randolph, die er in dem Rosenformat kennengelernt hatte, zu entschuldigen. Vor seinem Coming-out habe er sich jahrelang gezwungen, heterosexuell zu sein. "Ich habe mich dann in bestimmte Situationen gebracht, um mich selbst zu zwingen, hetero zu sein", erklärte er ebenfalls im Frühstücksfernsehen. Deshalb tat es ihm leid, dass er andere Menschen so verletzt hatte.

Instagram / coltonunderwood Jordan C. Brown und Colton Underwood

Getty Images Cassie Randolph und Colton Underwood auf einem Event in NYC im Mai 2019

