Wegen Rede: Colton Underwood ist empört von Harrison Butker!

Colton Underwood (32) ärgert sich über eine Abschlussrede von Harrison Butker (28). In der äußerte sich der Super Bowl-Gewinner an einem katholischen College gegen eine vielfältige Gesellschaft – was für viel Empörung sorgte. Nachdem der ehemalige US-Bachelor viele Kommentare gelesen hatte, die für Harrison sprachen, äußerte er sich auf Instagram zu den Aussagen: "Ich verstehe, dass er die Redefreiheit hat und ich verstehe auch, dass sein Glaube sehr wichtig für ihn ist. Aber er hat eine Verantwortung mit dieser Rede und sollte die Studenten stärken und begeistern, das nächste Kapitel ihres Lebens in Angriff zu nehmen!"

Der kontroverse Auftritt löste einen Shitstorm gegen den Kicker der Kansas City Chiefs aus. Unter anderem wird ihm Frauenfeindlichkeit vorgeworfen, nachdem er einen abwertenden Spruch dazu in seiner Rede geäußert hatte: "Einige von Ihnen werden vielleicht eine erfolgreiche Karriere in der Welt haben, aber ich wage zu vermuten, dass die meisten von Ihnen sich am Ende auf ihre Ehe und die Kinder freuen, die Sie in diese Welt setzen werden." In seiner Ansprache habe er nicht nur ein veraltetes Frauenbild dargestellt, sondern sich auch inakzeptabel über Abtreibungen geäußert.

Der Sportler bezeichnete in seiner Rede Pride-Veranstaltungen als Todsünde. Das machte Colton besonders wütend: Der ehemalige Rosenverteiler hat sich 2021 geoutet und im vergangenen Jahr seinen Partner Jordan C. Brown geheiratet. Die Familienplanung steht bei den beiden aktuell im Fokus, wie Colton gegenüber Us Weekly betonte: "Es gibt in dieser Welt nichts, was ich mehr will, als Kinder großzuziehen!"

Getty Images Harrison Butker, Kicker der Kansas City Chiefs

Instagram / coltonunderwood Colton Underwood und Jordan C. Brown

