Colton Underwood verrät, warum sein Söhnchen Bishop heißt

Der frisch gebackene Papa Colton Underwood (32) teilt die niedliche Bedeutung hinter dem Namen seines Sohnes. Der Bachelor-Star und sein Partner Jordan C. Brown durften am 26. September ihr erstes Kind begrüßen – eine Woche nach der Geburt erzählt der stolze Vater bei einer Fragerunde auf Instagram, wie sie auf den Namen gekommen sind. "Wir waren besessen von Namen, die mit 'B' beginnen. Bishop war der erste Name, den wir geliebt haben", schreibt Colton zu einem Schnappschuss des Wonneproppens. Was die Entscheidung dann endgültig besiegelte, war die Symbolik des Namens. "Es heißt 'Aufseher', und das hat uns überzeugt", erklärt er.

Auf die Frage, wie es sich anfühlt, Vater zu sein, antwortet Colton begeistert: "Es ist das verrückteste und gleichzeitig schönste Gefühl!" Er fühle sich voller Freude und Glück und nannte es seine "stolzeste Rolle überhaupt". Am Montag verkündet der ehemalige Football-Spieler, dass er und sein Ehemann ihr erstes Baby willkommen geheißen haben und teilt die frohe Nachricht auf mit seinen Fans auf Instagram. "Unsere Welt ist Millionen Mal besser, seit du da bist, Bishop Colton Brown-Underwood", schreibt Colton in der Bildunterschrift zu mehreren Fotos des Neugeborenen. Ein besonders süßes Bild zeigt den Kleinen, wie er friedlich trinkt und sich an die Hand seines Papas klammert, während dieser sein Köpfchen hält.

Colton und Jordan konnten es kaum erwarten, Väter zu werden. Bereits zu Beginn ihrer Beziehung stellten sie fest, dass dieser gemeinsame Wunsch sie besonders verband. "Es war eine unglaubliche Erfahrung, das zusammen durchzustehen, und ich freue mich riesig darauf, Jordan dabei zu beobachten, wie er ein Vater wird", erzählt der Bachelor in Paradise-Star gegenüber People. Colton, der durch die 23. Staffel des US-Bachelors bekannt wurde, fand nach seinem Coming-out im Jahr 2020 sein Glück mit Jordan. Nachdem sie sich im Dezember 2021 verlobt hatten, folgte im Mai 2022 eine spektakuläre Hochzeit in Kalifornien. Vor 200 Gästen gaben sich die beiden Turteltauben das Jawort und feierten ihre Liebe mit einer dreitägigen Party.

Instagram / coltonunderwood Colton Underwoods Baby im September 2024

Instagram / coltonunderwood Jordan C. Brown und Colton Underwood

