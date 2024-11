Ex-Bachelor Colton Underwoods liebt seine neue Vaterrolle

Colton Underwood (32) genießt sein neues Leben als Vater in vollen Zügen. Der 32-jährige Reality-TV-Star und sein Ehemann Jordan C. Brown freuen sich über jeden Moment mit ihrem erst zwei Monate alten Sohn Bishop und denken auch schon darüber nach, ihre Familie zu vergrößern. "Wir sind definitiv offen für ein oder zwei weitere Kinder", verriet Colton im Gespräch mit Us Weekly. "Wir wollten aber einfach erstmal eine Bindung aufbauen und diesen Moment mit ihm alleine genießen und dann unsere Familie weiter wachsen lassen."

Für Colton hat die Vaterschaft vieles verändert. "Ich lebe mein Leben jetzt anders, im Bewusstsein, dass mein Sohn mich beobachten wird, wenn er älter wird. Ich versuche, ihn in allem, was ich tue, stolz zu machen", erklärte er weiter. Die ersten Monate als Vater seien aufregend und manchmal überwältigend, doch moderne Technik wie das Nanit Pro Babyphone unterstütze ihn und Jordan im Familienalltag. "Ja, ich schlafe, aber mein Gehirn schaltet nie ab", gab er zu und lobte die Funktionen des Babyphones. "Egal was passiert, selbst wenn ich ein Sportspiel auf meinem Handy anschaue, läuft Nanit im Hintergrund."

Durch seine Teilnahme an der Reality-Show The Bachelor im Jahr 2019 wurde der ehemalige Footballspieler einem größeren Publikum bekannt. Nach dem Rosenformat krempelte Colton sein Leben jedoch um: Im Jahr 2021 feierte der Sportler sein Coming-out. Nun lebt die TV-Bekanntheit mit Ehemann Jordan und Sohn Bishop das, was er als die Erfüllung eines Traums bezeichnet: ein glückliches Familienleben.

Getty Images Colton Underwood und sein Ehemann Jordan C. Brown im März 2024 in L.A.

Instagram / coltonunderwood Colton Underwoods Baby im September 2024

