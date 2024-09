Das erste Baby von Ex-US-Bachelor Colton Underwood ist da

Süße Nachrichten von Colton Underwood (32): Der Ex-US-Bachelor durfte vor wenigen Tagen seinen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Das teilt er nun mit seinen Fans auf Instagram. Dort teilt er eine Reihe von Fotos, die ihn gemeinsam mit seinem Partner Jordan C. Brown und dem winzigen Sprössling zeigen. "Unsere Welt ist eine Million Mal besser mit dir in ihr", schreibt Colton dazu. Die beiden frischgebackenen Väter plaudern sogar gleich den Namen im Netz aus: Ihr Sohnemann heißt Bishop Colton Brown-Underwood.

Im Mai gaben die beiden erstmals bekannt, dass sie Eltern werden. Mittels einer Leihmutter wurde der kleine Bishop ausgetragen. Dafür haben beide Samen abgegeben – wer von ihnen beiden tatsächlich der Erzeuger ist, wissen sie jedoch nicht. "Wir haben unseren Arzt gebeten, dass er den gesündesten Embryo einsetzen soll. Und dann beim nächsten die Genetik austauschen", erklärte Colton zu Gast bei "The Most Dramatic Podcast Ever with Chris Harrison". Bei Baby Nummer zwei solle dann der jeweils andere zum Zuge kommen.

Colton erlangte ursprünglich durch seine Teilnahme an der US-amerikanischen Datingshow Bekanntheit. Etwa ein Jahr nach der Show, in der er Frauen kennenlernte, outete er sich allerdings als schwul. Noch im selben Jahr machte er zudem seine Beziehung zu seinem jetzigen Partner bekannt. Im Mai 2023 gaben sich Colton und Jordan schließlich das Jawort.

Instagram / coltonunderwood Colton Underwoods Baby im September 2024

Instagram / coltonunderwood Colton Underwood und Jordan C. Brown

