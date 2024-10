Colton Underwood teilt innigen Moment mit seinem Baby Bishop

Colton Underwood (32) und sein Ehemann Jordan C. Brown durften vor wenigen Tagen ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Auf seinem Instagram-Profil gab der einstige US-Bachelor seinen Followern nun einen niedlichen Einblick in seine ersten Momente als Papa. "Unser süßer Bishop", schrieb Colton zu einem Video, in dem er seinen kleinen Spross liebevoll im Arm hält. Sichtlich verliebt schaut der Realitystar auf das Baby hinab und füttert es mit einem Fläschchen, während "Here Comes the Sun" von den Beatles spielt.

Seine Community scheint sich sehr über Coltons Familienglück zu freuen. "Ein Vater zu sein, steht dir so gut! Ich glaube nicht, dass du jemals glücklicher ausgesehen hast!", heißt es in einem der zahlreichen Kommentare unter dem Post. In einem früheren Social-Media-Beitrag verkündeten Colton und Jordan stolz die Geburt ihres Sohnes. "Unsere Welt ist eine Million Mal besser, wenn du in ihr bist", schrieben die frisch gebackenen Papas zu einem Schnappschuss ihres Dreiergespanns. Im Zuge dessen verrieten die beiden auch den vollen Namen sowie das Geburtsdatum ihres Kindes: "Bishop Colton Brown-Underwood. 26. September 2024."

Der kleine Bishop wurde von einer Leihmutter ausgetragen. Dafür haben sowohl Colton als auch Jordan ihre Samen abgegeben. Bis heute wissen die beiden nicht, wer von ihnen letzten Endes der Erzeuger ihres Sohnes ist. "Wir haben unseren Arzt gebeten, dass er den gesündesten Embryo einsetzen soll", erklärte Colton im Mai bei "The Most Dramatic Podcast Ever with Chris Harrison". Sollte sich das Ehepaar für ein zweites Baby entscheiden, solle der jeweils andere als Spender zum Zuge kommen.

Instagram / coltonunderwood Jordan C. Brown und Colton Underwood mit ihrem Baby

Instagram / coltonunderwood Colton Underwoods Baby im September 2024

