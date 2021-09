Sidharth Shukla hat sich in der indischen Fernsehlandschaft einen großen Namen gemacht: Er hat nicht nur als Darsteller in zahlreichen Serien mitgewirkt, sondern war auch Teilnehmer in einigen Realityshows. Zusätzlich moderierte er auch "India's Got Talent" – also die indische Version von Das Supertalent. Jetzt macht allerdings eine schockierende Nachricht die Runde: Sidharth ist im Alter von erst 40 Jahren verstorben.

Von dieser traurigen Neuigkeit berichtete jetzt unter anderem Hindustan Times: Sidharth habe am Morgen des 2. September einen "schweren Herzinfarkt" erlitten und sei deshalb gegen 11:00 Uhr schnellstmöglich ins Krankenhaus gebracht worden – er sei noch auf dem Weg dorthin gestorben. "Er wurde vor einer Weile tot ins Krankenhaus eingeliefert", erklärte ein leitender Mitarbeiter des Cooper Hospitals in Mumbai.

Um die Todesursache offiziell zu bestätigen, stünden allerdings noch weitere Untersuchungen an. "Der erste Bericht deutet darauf hin, dass er an einem Herzinfarkt gestorben ist", schilderte ein Arzt aus der gerichtsmedizinischen Abteilung des Krankenhauses und betonte: "Wir werden jedoch erst nach Abschluss der Obduktion in der Lage sein, die Todesursache zu bestätigen."

Sidharth Shukla, indischer Schauspieler

Sidharth Shukla, indischer Schauspieler

Sidharth Shukla, Schauspieler

