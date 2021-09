Die Stars und Sternchen haben sich mächtig herausgeputzt! Endlich ist es wieder so weit: Vom 1. bis zum 11. September finden die 78. Internationalen Filmfestspiele von Venedig statt. Doch nicht nur die zahlreichen qualitativ hochwertigen Filme dürfen auf dem Event bewundert werden – auch der Red Carpet bietet wie in jedem Jahr zahlreiche Hingucker. Auch dieses Mal haben die Promi-Damen sich ziemlich aufgebrezelt!

Penelope Cruz (47) glänzte sowohl in dem Eröffnungsfilm "Madres paralelas" durch ihre schauspielerische Leistung als auch in ihrer glamourösen Robe auf dem roten Teppich. Die Brünette setzte sich in einem bodenlangen schwarzen Chanel-Kleid mit weißen Details in Szene – mit dunkelrotem Lippenstift und Smokey Eyes rundete sie ihren dramatischen Auftritt ab.

Auch Barbara Palvin (27) entschied sich für ein schwarzes Outfit – ihre Wahl fiel auf ein eng anliegendes Kleid des Designers Armani, welches ihre Figur durch den ausgefallenen Schnitt optimal umschmeichelte. Mit seinem Make-up hielt sich das Model jedoch zurück: Barbara setzte eher auf einen natürlich Look.

Durch Mut zur Farbe hingegen fiel der einstige Victoria's Secret-Engel Adriana Lima (40) auf: Die 40-Jährige erstrahlte in einem atemberaubenden roten Paillettenkleid mit sexy Cut-outs und XXL-Beinschlitz von dem Luxuslabel Etro. Durch den tiefen Ausschnitt des Kleides setzte die Beauty ihr Dekolleté gewagt in Szene und zog alle Blicke auf sich.

Die "Die Queen"-Darstellerin Helen Mirren (76) setzte ebenfalls auf reichlich Bling-Bling und verzauberte die Fotografen in einem bodenlangen, mintfarbenen Paillettenkleid von Dolce & Gabbana. Die hochgeschlossene Robe schien wie für die Schauspielerin gemacht – dazu entschied sich die Britin für funkelnde Ohrringe und offene Haare.

Cristiano Ronaldos (36) Liebste Georgina Rodriguez (27) entschied sich gegen ein Kleid – sie rockte den roten Teppich in einen schwarzen Hosenanzug von Ermanno Scervino. Das Augenmerk der Gäste lag aber vermutlich auf ihrem prallen Dekolleté, welches ein opulentes Diamanten-Collier zierte. Laut The Sun soll der Gesamtwert von Georginas Schmuck sich auf rund 90.000 Euro belaufen haben.

