Darum zögert Ronaldo mit der Hochzeit mit Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo (40) hat verraten, dass er seine langjährige Partnerin Georgina Rodríguez (31) heiraten möchte – allerdings erst, wenn "der Klick" da ist. Seit 2016 sind der Fußballstar und das spanische Model ein Paar. Gemeinsam ziehen sie fünf Kinder groß, darunter die beiden gemeinsamen Töchter Alana und Bella. In der Netflix-Doku "I Am Georgina" erzählte die 31-Jährige, dass Freunde sie oft scherzhaft fragen, wann die Hochzeit endlich stattfinden würde. "Seit Jennifer Lopez (55)' Song 'El Anillo' kam, singen sie mir das ständig vor. Aber das ist nicht meine Entscheidung", scherzte sie. Cristiano selbst erklärte dazu: "Es passiert, wenn der Zeitpunkt perfekt ist und wir diesen 'Klick' spüren."

Obwohl die beiden öffentlich noch keine Heiratspläne angekündigt haben, sorgt ihre Beziehung immer wieder für Schlagzeilen. So bezeichnet Cristiano seine Partnerin öffentlich regelmäßig als seine "Frau". Sei es in Interviews, in den sozialen Medien oder sogar während der Globe Soccer Awards 2024 in Dubai. Wann die Hochzeit letztendlich stattfinden wird, ist vorerst noch unklar. Laut Daily Mail sagte der Fußballstar in einem Interview: "Es kann in einem Monat oder in einem Jahr passieren. Ich bin mir aber zu 1000 Prozent sicher, dass es geschehen wird."

Georgina, die durch ihre Reality-Show und ihre Aktivitäten auf Instagram im Rampenlicht steht, scheint sich mit dieser Situation gut zu arrangieren. Die beiden teilen viele private Einblicke in ihr gemeinsames Luxusleben, von unzähligen Reisen bis hin zu romantischen Momenten. Zu ihrem letzten Geburtstag teilte Cristiano ein Foto von ihnen beim gemeinsamen Sport und würdigte sie liebevoll in seiner Botschaft auf Instagram. Georgina selbst teilte hingegen Einblicke in die vielen luxuriösen Geschenke, die sie erhielt – sowohl von Cristiano als auch von anderen Menschen aus ihrem Umfeld. Es scheint, als könnten die beiden trotz der noch offenen Hochzeitsfrage nicht glücklicher sein.

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo, Fußballer, und Georgina Rodríguez, Model

Instagram / cristiano Fußballer Cristiano Ronaldo mit seiner Freundin Georgina Rodríguez

