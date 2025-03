Frisch verheiratete Adriana Lima turtelt mit ihrem Andre

Adriana Lima (43) und Andre Lemmers (43) konnten bei einem Event von Tiffany in Brasilien kaum die Finger voneinander lassen. Das Supermodel und der Filmproduzent sorgten mit ihrem Auftritt für Aufsehen und zelebrierten ihre Liebe, indem sie sich vor den Kameras leidenschaftlich küssten. Adriana strahlte in einem schwarzen Satin-Jumpsuit und funkelndem Schmuck der Marke, während Andre im eleganten Smoking eine gute Figur machte.

Erst Ende vergangenen Jahres überraschte Adriana ihre Fans mit süßen Neuigkeiten: Die Brasilianerin hat ihren Andre geheiratet. "Offiziell Mrs. Lima Lemmers aka Limers", schrieb sie zu einem Schnappschuss ihres atemberaubenden Ringsets. Gemeinsam haben sie einen Sohn namens Cyan, der im August 2022 zur Welt kam. Für Adriana ist Cyan das dritte Kind. Mit ihrem Ex-Mann Marko Jaric (46), einem serbischen Basketballspieler, hat sie bereits zwei Töchter, Valentina und Sienna.

Nicht nur privat ist alles im grünen Bereich bei Adriana: Auch beruflich läuft es hervorragend bei der dreifachen Mama. Vergangenen Oktober lief sie sogar wieder für die berühmte Dessous-Marke Victoria's Secret über den Laufsteg. "Ich bin zurück!", freute sich die 43-Jährige in einem Clip, der auf Instagram veröffentlicht wurde. Die berühmte Show fand am 15. Oktober in New York statt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Andre Lemmers und Adriana Lima mit ihren Kids im November 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Adriana Lima bei der Victoria's Secret Fashion Show 2024

Anzeige Anzeige