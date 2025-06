Supermodel Adriana Lima feiert heute ihren 44. Geburtstag

Adriana Lima (44) hat heute allen Grund zu feiern: Das Supermodel wird 44 Jahre alt. Die Brasilianerin blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück. Als junge Teenagerin von einem Talentscout als Model entdeckt, gewann sie im Alter von 16 Jahren ihren ersten Schönheitswettbewerb, der ihr die Türen zu Größerem öffnete – beim größten Modelwettbewerb der Welt, dem Supermodel of the World Contest, konnte sie sich gegen 49 andere Laufstegschönheiten durchsetzen und ergatterte den zweiten Platz. Nachdem sie zu Beginn ihrer Karriere die Covers der wichtigsten Fashion-Magazine zierte und für erfolgreiche Designer wie Ralph Lauren (85), Giorgio Armani (90) und Vera Wang (75) über den Catwalk schritt, landete sie Ende der 1990er-Jahre ihren wohl größten Erfolg: Sie unterzeichnete den Vertrag bei Victoria's Secret.

Mit ihrem Eintritt bei Victoria's Secret reihte sie sich in die lange Liste der erfolgreichsten Models der Welt ein – darunter Heidi Klum (52), Tyra Banks (51), Gisele Bündchen (44) und Naomi Campbell (55) und später folgten weitere Beautys wie Miranda Kerr (42) und Rosie Huntington-Whiteley (38). Noch 2016 hatte sie laut Forbes Magazine einen Verdienst von rund 10,5 Millionen Euro pro Jahr und galt somit als zweitbestbezahltes Model der Welt. Nachdem sie sich in den vergangenen Jahren vermehrt aus dem Rampenlicht zurückgezogen hatte, feierte sie im Jahr 2024 ihre Rückkehr zur Victoria's-Secret-Fashion-Show, was ein weiteres Highlight in Adrianas Karriere darstellte. Bei der lang ersehnten, legendären Modenschau in New York City begeisterte Adriana in einem heißen roten Dessous-Ensemble.

Ihren heutigen Geburtstag wird Adriana wohl im Kreise ihrer Liebsten verbringen. Die 44-Jährige ist bereits dreifache Mama und seit Dezember 2024 wieder glücklich verheiratet. Mit ihrem Ehemann Andre Lemmers (43), mit dem sie bereits seit 2021 liiert ist, bekam sie 2022 einen Sohn. Der Unternehmer brachte ebenfalls zwei weitere Kinder aus vorherigen Beziehungen mit in ihre Ehe. Adrianas zwei Töchter gehen aus ihrer früheren Ehe mit dem Basketballspieler Marko Jarić hervor.

Getty Images Adriana Lima im Jahr 2024 bei der Victoria's-Secret-Fashion-Show

Getty Images Adriana Lima mit ihrer Familie, April 2025

