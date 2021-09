Große Trauer um David Patten. Der US-Amerikaner hatte auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken können. In der Highschool hatte er seine Leidenschaft für Football entdeckt – und schaffte es zu einem gefragten Spieler in der Profiliga NFL. Er spielte unter anderem für die Washington Redskins und die New England Patriots – mit Letzteren hatte er sogar gleich dreimal den Super Bowl gewonnen. Doch nun machen die traurigen Nachrichten seines Todes die Runde.

Davids einstiger Teamkollege Richard Seymour machte dessen plötzlichen Tod auf Twitter öffentlich: "Mein Herz ist gebrochen. Er war ein großartiger Mann... ich bin sprachlos." Bisher ist völlig unklar, wie der 47-Jährige gestorben ist. Ersten Berichten zufolge starb er am vergangenen Donnerstag. Zudem meldete sich ein User zu Wort, behauptete Davids Cousin zu sein und erklärte, dass der Sportler durch einen Motorradunfall gestorben sein könnte.

Auf Instagram zollen Fans dem Verstorbenen Tribut: "Einmal Patriot, immer Patriot. Ruhe in Frieden, wir werden dich vermissen", schreibt ein User. "Es macht mich so traurig, von deinem Tod zu hören. Du warst viel zu jung", trauert ein weiterer.

Anzeige

Getty Images David Patten, 2008

Anzeige

Getty Images David Patten, NFL-Star

Anzeige

Getty Images David Patten, NFL-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de